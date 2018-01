Brent ületas 71 dollari taseme

Nafta hinnad tõusid täna kolme aasta kõrgeima tasemeni, sest USA naftavarud on jätkuvalt langemas ning dollar odavneb, vahendab MarketWatch.

WTI toornafta märtsikuu futuuride hind on täna tõusnud 0,5 protsenti, 65,96 dollarini barrelist. Brenti toornafta lisas 0,7 protsenti, 70,93 dollarini barrelist. Brent ületas vahepeal ka 71 dollari taseme. Mõlemad kauplesid nii kõrgel viimati 2014. aasta detsembris.

Energia ja Informatsiooni Administratsioon (EIA) teatas kolmapäeval, et USA naftavarud langesid 19. jaanuariga lõppenud nädalal 1,1 miljoni barreli võrra.

„USA naftavarud on viimase 10 nädala jooksul vähenenud 47 miljoni barreli võrra, mis on viimast hinnatõusu palju toetanud,“ kirjutasid Sevens Reporti analüütikud.

Samas selgus EIA andmetest, et Ühendriikide päevane naftatootmine kasvas 128 000 barreli võrra, 9,878 miljoni barrelini. Mõned analüütikud ütlevad, et see võib hinnatõusule lae ette panna.

„Ühendriikide tootmine läheneb kiiresti 10 miljoni piirile (päevane tootmine) – oodatakse, et selle taseme ületamisel tekivad kauplejate seas negatiivsed meeleolud,“ ütlesid Sevens Reporti kauplejad.

Kindlasti on naftale hoogu juurde andnud ka dollari nõrgenemine. Kui dollar odavneb, siis muutub nafta teiste valuutade kasutajate jaoks atraktiivsemaks.