Wall Street ootab, et aktsiaturud teevad ajalugu

Uus aasta on kestnud ainult ühe kuu, aga aktsiaindeksid on selle aja jooksul tõusnud märkimisväärselt. Osade strateegide aastalõpu prognoosid on juba ületatud, kirjutab MarketWatch.

Detsembris prognoosisid Wall Streeti analüütikud, et Standard & Poor’s 500 indeks jõuab selle aasta lõpuks 2819 punktini. Selle taseme saavutamiseks kulus vaid 14 päeva.

Börsifirmade kasumikasv ja maksureform

Selle nädala teisipäeval tõstis Bank of America Merrill Lynch S&P 500 2018. aasta hinnasihti 3000 punktini. Veel detsembri alguses oli prognoos 2800 punkti. Nad tõid põhjenduseks börsifirmade tugeva kasumikasvu ning maksureformi.

Uuenduse juurde lisati siiski ka hoiatus. „Me otsime pingsalt märke, mis võiks meie entusiasmi S&P 500 indeksi suhtes leevendada. Meil on kokku 19 mõõdikut, mis ennustavad karuturu tulekud. 11 nendest näitavad, et karuturg tuleb. Selle tõttu on aktsiaturgude riskiga korrigeeritud oodatav tootlus tunduvalt ebaatraktiivsem. Samas tasub märkida, et alates 1968. aastast on turgude tipu eel olnud punases 80 protsenti meie indikaatoritest,“ kirjutas Bank of America aktsiaturu strateeg Savita Subramanian.

Kui vaadata Wall Streeti suuremate investeerimisfirmade ja pankade prognoose, siis keskmiselt oodatakse, et S&P 500 indeks tõuseb 2861 punktini. See tase ületati juba selle nädala reedel. Prognoosijate hulka kuuluvad ka Credit Suisse Securitiesi USA aktsiaturu peastrateeg Jonathan Golub ja Fundstrat Global Advisorsi partner Tom Lee.

USA ajaloo pikim pulliturg

Eelmist aastat iseloomustas rekordiliselt madal volatiilsus ja pöördumatu rahulolu. S&P 500 indeks ei langenud ühelgi korral tipust üle 5 protsendi. Ainuüksi tänavu on indeks kallinenud juba 7 protsenti. Paljudele tundub, et ees ootab järjekordne rekordiline aasta.

Selle aasta märtsis saab USA aktsiaturu pulliturg üheksa aastaseks. Kui olukord püsib selle aasta augustini, siis saab sellest USA ajaloo pikim pulliturg.

Paljudele analüütikutele ja ekspertidele tundub, et ka tänavu on aktsiate tõusuks üpris suur tõenäosus. Majandusnäitajad on tugevad ning paljud firmad võidavad maksukärbetest. Samas on ees ka mitmeid väljakutseid. Rahapoliitikat karmistatakse ning intressid tõusevad, mis vähendavad kogu finantssüsteemi likviidsust. Lisaks sellele pole turgudel pikka aega 10 või enama protsendilist korrektsiooni olnud. Ajalugu on näidanud, et need tulemata ei jää.

Eelmisel aastal tõusis S&P 500 indeks 19,4 protsenti, mis oli parim aasta alates 2013. aastast. Toona kasvas indeks lausa 26,9 protsenti.

Eufooria?

Tõsi, märgid eufooria tekkest on olemas. Investeerimisfirma Wedbush Securitiesi aktsiate divisjoni juht Ian Winer ütles, et investorid hindavad maksureformi üle ning positiivne mõju pole sugugi nii suur.

„Põhimõtteliselt annab see maksureform kõigile midagi. Tegelik maksumäär ei anna väga suurt eelist. Ettevõtetel on aega 10 aastat, et rahad kodumaale tuua. Meile on selge, et selle rahaga hakatakse aktsiaid tagasi ostma ning ettevõtteid liitma,“ nentis ta.

Turgude meeleolu võib murendada ka poliitika ja valimised. „Kui demokraadid saavad kas või ühe haru enda kätte, siis võib seaduste tegemise kaheks aastaks ära unustada.“

Volatiilsus on küllaltki pikalt püsinud viimase 20 aasta madalaima taseme lähedal ning on selge, et väga pikalt ei saa see nõnda jääda.

Bank of America peastrateeg Michael Hartnett hoiatas eelmisel kuul, et investorid peaksid valmistuma 2018. aasta esimeses pooles toimuvaks krahhiks.

Aktsiaturud pole viimase 400 kauplemispäeva jooksul üle 5 protsendi kordagi langenud. Tegemist on rekordiga.