Merko õitseng toob lisakopika, Nordecon peegeldab riske

Täna avaldatud majandustulemused tõid rõõmusõnumi Merko investorile, samas kui Nordeconi numbritest paistavad välja ehitusturu probleemid.

Nii suutis Merko oma eelmise kvartali müügitulu kasvatada enam kui veerandi võrra, 102,8 miljoni euroni, samuti suurenes puhaskasum, 8,1 miljoni euroni, aastaseks puhaskasumiks kujunes aga 14,7 miljonit eurot. Lisaks tegi juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendina välja 120 protsenti eelmise aasta kasumist ehk 1 euro aktsia kohta.

„Kontserni müügitulu suurenes eelkõige tänu viimase kahe aasta jooksul eratellijatega sõlmitud ehituslepingute mahu kasvule ning kasv tuli peamiselt koduturgudelt – Eestist, Lätist, Leedust ja Norrast,“ märkis Merko kontserni finantsüksuse juht Priit Roosimägi. „Kontserni puhaskasum ületas juhtkonna aastataguseid ootusi,“ rõõmustas ta.

Tekitab rahulolu

Täna avaldatud numbrid pakkusid head meelt ka Merko ning Tallinna börsi aktiivsele investorile Rene Ilvesele. „Tänane Merko majandustulemus on ainult põgus pilk sellele, mis meid lähiaastatel ees ootab,“ oli ta optimistlik. „Majandussurutise ajal otsustasin, et Merko on fundamentaalselt parem ettevõte kui Nordecon ja otsustasin selle kasuks,“ viitas ta sellele, et tegi omal ajal õige valiku.

Helget tulevikku loodab Ilves aga Merkolt seetõttu, et intressimäärad on madalad ja majandus elavneb. „Ehitussektoris on tagasi eratellijad ja samal ajal on käima läinud suured europrojektid,“ loetles ta börsiettevõtet toetavaid tegureid. „Paari aasta jooksul läheb lisaks käima ka Rail Balticu ehitus, mille teetamme ja sildu hakatakse kuuldavasti ehitama jupp aega enne kui raudteed ennast,“ oli ta optimistlik ja avaldas lootust, et mitme positiivse asjaolu kokkulangemine tähendab ehitajate jaoks võimalust suurendada marginaale.

Samuti oli ta rõõmus Merko otsuse üle maksta seekord rohkem omanikutulu kui dividendipoliitika ette näeb. „Ilmselt on ettevõtte juhtkonnal tekkinud positiivne tunne tuleviku suhtes ja seetõttu otsustati ka natuke rohkem välja jagada,“ arvas Ilves. „Merko aktsia tõus näitab, et ka teistele investoritele meeldis tänane uudis,“ viitas ta sellele, et Merko aktsia alustas börsipäeva pea 14protsendilise tõusuga.

Aktsia hinna tulevikku prognoosides soovitas Ilves näitena vaadata aga Tallinna Vee aktsiat. „Sel hetkel, kui dividend oli 0,9 eurot, maksis vee-ettevõtte väärtpaber 15 eurot,“ märkis Ilves.

Kallinev sisend

Ilvesest Adaur Grupi ja Kinnisvarakooli omanik Tõnu Toompark aga ehitusturu suhtes nii optimistlik ei ole. „Laiemalt vaadatuna on probleem ehitusteenuse kallinemine ja tööjõu defitsiit,“ osundas ta sektori probleemidele. „See puudutab kõiki ehitusettevõtteid ja ehitusteenuse tellijaid, mis paratamatult peab viima ehituse kallinemisele,“ lisas Toompark.

Samadele probleemidele osundas Nordecon ka täna avaldatud majandustulemustes. Nimelt vähenes börsiettevõtte kasumlikkus sisendihindade kasvu tõttu. „Nii materjalide kui ka tööjõu puhul on kontserni brutokasumlikkus võrreldes eelmise aastaga vähenenud,“ tõdes Nordeconi investorsuhete juht Andri Hõbemägi. „Tulemust mõjutab üha enam kvaliteetse oskustööjõu ebapiisav saadavus ning sellega seonduvalt ka allahankijate nappus hoonete ehituse segmendis, kus eelkõige elamuehituse vallas rajatakse samal ajal Eesti turu kohta suurt hulka objekte“ lisas ta. Hõbemägi viitas ka sellele, et see kõik lubab allhankijatel julgemalt hindu tõsta ja pingestab peatöövõtjate marginaale.

Nii nimetatud kui ka nende Rootsi tütarettevõttega seotud probleemide tõttu vähenes Nordeconi brutokasum eelmise aasta neljandas kvartalis 2,39 miljonilt eurolt 1,93 miljonile eurole. Puhaskasumit aga teenida ei õnnestunud ning selle koha pealt jäi ettevõte lausa 991 000 euroga miinusesse, samas kui 2016. aasta neljandas kvartalis oli puhaskasumiks 618 000 eurot. Aasta lõikes suudeti siiski teenida 1,73 miljoni euro suurune puhaskasum. Samuti suurenes nii kvartaalne kui ka aastane käive, mis möödunud aasta kolmel viimasel kuul oli 56,48 miljonit eurot.

Sisendihindade kasvus näeb probleemi ka Merko, tunnistades, et niivõrd tugev kvartaalne tulemus, nagu saavutati eelmise aasta viimases kvartalis, pole tavapärane. „Kasumi kasvu toetasid aasta viimases kvartalis aset leidnud ühekordse iseloomuga kinnisvaratehingud, mille ettevalmistamine toimus pikema aja jooksul,“ selgitas Roosimägi. „Samuti langes viimasesse kvartalisse suure osa korterite müük ning paari objekti kasumlikkuse paranemine – samal ajal on aga kontserni ehitustegevuse kasumlikkus tellijatele ehitamisel sisendihindade tõusu tõttu surve all.“

Liiga suur pakkumine

Lisaks näeb Toompark ohtu ülepakkumises. „Mitmes kinnisvarasektoris on näha suurt pakkumist, et mitte öelda ülepakkumist,“ rääkis ta. „See oleks küll õpikunäite järgi areng, kui nüüd ehitusteenuse kõrge hind vähendab uute arendusprojektide mahtu ja tasakaalustab pakkumise n-ö mõistlikule tasemele,“ lisas ekspert.

Siiski usub Toompark, et olukorras, kus ettevõtjad on optimistlikud ja majanduses raha liigub, võiksid Merko ja Nordecon võitjate poolele jääda. „Usun, et mõlemad on endiselt tugevalt juhitud ettevõtted, ja loodan, et nad suudavad olla omal kohal olukorras, kus ehitusteenuse nõudlus on tugev,“ lõpetas Toompark positiivse noodiga.