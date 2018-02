Mida krüptokaupleja ICO juures vaatab?

Kumb on kasulikum, kas investeerida või kaevandada? „Mida vähem inimesi kaevandab, seda suurem on tulu,“ lausus Laas-Billson. "Kaevandamisega rikkas ei saa, kui just eraldi farmi selleks ei tee." Laas-Billsoni sõnul on investeerimine tulusam kui kaevandamine. "Kaevandamine on suur risk, aga huvitav projekt," lausus ta.

ICOs osalemine nõuab suurt eeltööd

Laas-Billsoni lemmikteema on hoopis ICOd. Eelmisel aastal investeeriti tema sõnul ICOdesse 3,7 miljardit ja välja tuldi sealt 235 miljardiga. "Teeniti 1300% kasumit,“ rääkis Laas-Billson.Ta tõdes, et ICOdesse tasub investeerida, aga tuleb teha suur eeltöö. Kõige olulisem on, et pakutav lahendaks mingit probleemi. „Vaatan ka tiimi, mida nad on varem teinud, sest palju on turundusmulli. Niisama ei tasu ikka investeerida. Tuleb teha eeltööd,“ ütles Laas-Billson.

Täna toimub Äripäeva korraldatav krüptoraha konverents. Konverentsil tõdetakse, et krüptorahaga saab nii raha teenida kui ka raha kaotada. Aga kuidas võita? Milliseid krüptomünte sel aastal valida? Millised trendid krüptorahades valitsevad? Mida teha häkkerite ja maksuametiga? Vahendame uudiseid konverentsilt täna Äripäeva veebis.