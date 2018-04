Venemaa keelustas Telegrami

Moskva kohus rahuldas Vene meediaregulaatori avalduse keelustada riigi territooriumil Telegrami sõnumiäpp.

Telegrami blokeerimise põhjus on see, et firma keeldus meediaregulaatoritele andmast turvavõtmeid, millega pääseks ligi äpi vahendusel saadetavatele sõnumitele.

Venemaa julgeolekujõudude sõnul vajavad nad sõnumitele ligipääsu, et monitoorida potentsiaalseid terroriste.

Vajadust põhjendatakse faktiga, et eelmise aasta aprillis Peterburi metroos toimunud pommirünnak organiseeriti just selle äpi vahendusel.

Telegrami sõnul on teenus aga üles ehitatud nii, et ka firmal endal pole sõnumitele ligipääsu. Tegemist on äpiga, mis võimaldab saata sõnumeid, dokumente, videoid ja pilte korraga kuni 5000 inimesele.