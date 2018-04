Statoil sai kasu toorainete hinnatõusust

Statoil ASA esimese kvartali puhaskasum kasvas, sest Norra nafta- ja gaasitootja sai kasu mõlema tooraine kallinemisest ning tootmise kasvust, vahendab MarketWatch.

„Oleme ettevõtet parandanud ja tänu sellele on kulubaas madalam. See võimaldas meil kõrgetest hindadest rohkem kasu lõigata ning teha esimeses kvartalis kõigis segmentides tugev tulemus,“ ütles Statoili tegevjuht Eldar Saetre. „Rahavoog äritegevusest oli väga hea ning ületas kvartalis 7 miljardi dollari taseme.“

Tootmine peaks suurenema

Norra riigi kontrolli all olev Statoil plaanib tänavu teha investeeringuid kokku 11 miljardi dollari ulatuses. Kusjuures uurimistegevusele ja toorainete otsimisele kulutatakse 1,5 miljardit dollarit.

2017-2020 perioodil peaks tootmine tänu uutele projektidele pidevalt suurenema, mis peaks aastase kasvutempo tõstma 3-4 protsendini.

Ettevõte jättis kvartaalse dividendi samaks – iga aktsia kohta makstakse 0,23 dollarit. Praegu kaupleb Statoili aktsia New Yorgi börsil 25,35 dollaril, mis tähendab, et dividenditootlus on 3,62 protsenti.

Statoili kohandatud kulumieelne kasum, mis välistab ühekordsed tulud ja kulud, tõusis 33 protsenti, 4,41 miljardi dollarini. Analüütikud ootasid 4,56 miljardi suurust kasumit.