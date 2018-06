Mida oodata tänaselt Keskpanga kohtumiselt?

Ainult tellijale

Euro on enne Euroopa Keskpanga tähtsat kohtumist tõusma hakanud. Võimalik, et kohtumisel otsustatakse paika panna rahatrüki lõpetamise plaan, vahendab MarketWatch.

Samal ajal on USA dollar odavnema hakanud, vaatamata sellele, et Föderaalreserv otsustas eile intresse tõsta . Tähtsam uudis dollari jaoks on see, et keskpank plaanib varasema kolme intressitõusu asemel tänavu nelja.

Kaubandusega seotud mured, mis on dollarit viimasel ajal survestanud, võisid samuti valuutale kehvasti mõjuda. USA president Donald Trump võib juba reedel teatada, et Hiinale on kehtestatud kümnede miljardite eest tariife. Hiina võib hakata koheselt kasutama vastumeetmeid.

Millal EKP otsuse avalikustab?

Täna kogunevad Euroopa Keskpanga rahapoliitikud Riias. Keskpank peaks oma otsuse teatavaks tegema Eesti aja järgi kell 14.45. Sellele järgneb EKP juhi Mario Draghi pressikonverents, mis algab 15.30.

Analüütikud ootavad, et keskpank hakkab järk-järguliselt oma varaostu programmi alates septembrist koomale tõmbama. Täielikult peaks keskpank rahatrüki ära lõpetama järgmise aasta alguseks. Esimene intressimäärade tõus peaks ökonomistide prognoosi kohaselt tulema 2019. või 2020. aastal.

Analüütikud ütlesid, et tänane kohtumine on võtmetähtsusega ning see võib tekitada turgudel ka suuri liikumisi.

„Praegu on üldine kokkulepe, et EKP lõpetab oma varaostu programmi sellel aastal,“ ütles Societe Generale globaalne makrostrateeg Kit Juckes. „See aga ei tähenda, et EKP annab ülevaate sellest, kui palju neljandas kvartalis võlakirju ostetakse. See võib anda Draghile võimaluse turge vähem mõjutada.“

„Investorite ja kauplejate jaoks on suuremaks küsimuseks euroala majandusandmed ning Itaalia poliitiline situatsioon, mis on praegu küll rahulik, aga midagi ikkagi käärib,“ lisas Juckes.

ICE dollariindeks on täna langenud 0,2 protsenti, 93,48 punktini. WSJ dollariindeks, mis mõõdab valuuta käkäiku rohkemate rivaalide suhtes, langes samuti 0,2 protsenti, 86,99 punktini.

Euro on täna tugevnenud 0,23 protsenti, 1,1804 dollarini. Dollar odavnes ka Briti naela suhtes.