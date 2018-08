Riskifond tahab Novaturaselt dividendi

Neljapäeval teatas Leedu reisifirma Novaturas, et paneb septembrikuisel erakorralisel üldkoosolekul hääletusele 77-sendise dividendi.

Kuu aja pärast aset leidva koosoleku kokkukutsuja on reisifirma suurim aktsionär, riskikapitalifondile Polish Enterprise VI kuuluv äriühing Central European Tour Operator S.A.r.L, mille käsutuses on börsiteate kohaselt 47,4% Novaturase väärtpaberitest. Erakorralise kohtumise eesmärk on panna hääletusele ettevõtte kasumi jaotamine 6 kuud enne harilikku aega.