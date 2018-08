SASi tulemused panid aktsia kiiresti tõusma

Skandinaavia lennufirma SAS tõstis terve aasta kasumiprognoosi ning ettevõtte kolmanda kvartali kvartali kasum ületas ootusi, vahendab CNBC.

Ettevõtte maksueelne kasum kasvas ajaperioodil mai-juuli kokku 1,5 protsenti, 2 miljardi Rootsi kroonini (189 miljonit eurot). Reutersi küsitletud analüütikud ootasid kasumiks 1,77 miljardit krooni.

Ettevõte prognoosib, et ühekordsete mõjurite väljaarvamisel saab terve aasta maksueelne kasum olema 2 miljardit krooni, mille eelduseks on suve stabiilne nõudlus. Eelmine prognoos oli 1,5-2 miljardit dollarit.

SASi tegevjuht Rickard Gustafson ütles reedel, et lennufirma vedas majandusaasta kolmandas kvartalis rekordiliselt palju reisijaid.

„Selle kvartali jooksul otsustas meiega lennata enam kui 8 miljonit inimest,“ rääkis Gustafson. „Seda vaatamata asjaolule, et kütusehinnad on tõusnud. Meie jaoks on kütusekulud kasvanud poole miljardi krooni võrra. Lisaks sellele oli meie tegevus suvel vahepeal häiritud.“

Ettevõtte aktsia on täna tõusnud 11 protsenti, 20,2 Rootsi kroonini.