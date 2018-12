Saksamaa börsiindeks langes viimase kahe aasta madalaimale tasemele

Saksa aktsiaindeksi DAX-i graafik Frankfurdi aktsiabörsil. REUTERS/Staff Foto: Reuters/Scanpix

Saksamaa suurim aktsiaindeks, DAX indeks, langes täna 2,7%, sulgudes madalaimal tasemel alates 2016. aasta novembri algusest, vahendab Reuters.

DAX indeksi suurimad langejad olid täna energeetikafirmad RWE ja E.On, mille börsiväärtus langes vastavalt 3,2% ja 3,8%. Mõlemad on seejuures parimate DAX indeksi aktsiate seas käesoleval aastal, kui RWE on tõusnud 12,3% ning E.On on langenud 2%.

Saksa ravimifirma Merck’i aktsia langes 4,5%, kui firma teatas, et lõpetas Bavencio-nimelise ravimi katsed, mis olid mõeldud munasarjavähi ravimiseks. Katsed lõpetati kuna Bavencio ei andnud oodatud tulemusi.

DAX indeks, kuhu kuulub Saksamaa 30 suurimat börsiettevõtet, on langenud käesoleval aastal 19,6% 10381 punktini. Viimati oli DAX indeks sellisel tasemel 2016. aasta oktoobri alguses.