Roosaare teenis langusaastal kõva raha

Investor Jaak Roosaare räägib aastalõpuintervjuus, millise strateegiaga jäi ta plussi ja milliseid ümberkorraldusi plaanib ta uuel aastal portfellis ette võtta.

Jaak Roosaare Foto: Andras Kralla

Kuigi aktsiates hoiab Roosaare vaid väikesemat osa oma vara, mõlguvad tal mõttes mõned staarid, mida sobiva hinnataseme juures tasub ikka ja jälle juurde osta. Näiteks Warren Buffetti Berkshire Hathaway aktsiat soetaks ta julgelt 200 dollari tasemelt. Tehnoloogiafirmade aktsiatest oleks Roosaare nõus ostma Amazoni alla 1000dollarise hinnaga. Seevastu investeering, mille ta on teinud Facebooki, võtab kukalt kratsima.

Kinnisvarainvestorina jääb Roosaare aastaga rahule. Küll aga usub ta, et arendajate jaoks on parimad päevad selleks korraks möödas – laene on raskem saada, ruutmeetrihinnad on ülikõrged. Sellegipoolest jääb Tallinn tema jaoks kinnisvaraarenduses kõige paremaks piirkonnaks Eestis. "Sellist ambitsiooni, et Tallinnast välja korterit ehitada, meil ei ole. Eestist välja ... võib ajalugu vaadata, kuidas neil investoritel on läinud, kes on buumi tipus hakanud raha Eestist välja saatma."