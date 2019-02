Millal tunda muret ühisrahastuse viivises olevate laenude pärast?

Minu poole pöördus lugeja, kes tundis huvi, millal tuleb viivises laenude pärast muret tunda.

Kui ma oma Mintose konto seisu vaatan, siis on tavapärane, et umbes 15% portfellist on viivise staatusega. Praegu olen Mintoses raha panustanud 277 laenutükki, millest graafiku järgi tasuvad makseid 235.