Buffett vaatab Euroopa poole

Warren Buffett Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul eile. Kohapeal võis kohata ka Apple'i juhti Tim Cooki. Foto: SCOTT MORGAN, Reuters/Scanpix

Berkshire Hathaway juht Warren Buffett rääkis eilsel aktsionäride koosolekul nii aktsiate tagasiostuprogrammist kui ka sellest, et sooviks rohkem äri teha Euroopas.

"Ma tahaksin näha, et Berkshire Hathaway oleks rohkem tuntud nii Ühendkuningriigis kui Euroopas laiemalt. Ma loodan, et Berkshire'i peale mõeldaks rohkem kui ettevõtted seal müügiks on," rääkis 88-aastane Buffett Omahas. "Me loodame jõuda Ühendkuningriigis või Euroopas tehinguni hoolimata sellest, kuidas Brexit lõppeb."