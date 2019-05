Euroopa aktsiaturud parlamendivalimiste järel tõusid

Globaalne kodanikuliikumine Avaaz pidamas 26. mail Brüsselis Euroopa Liidu parlamendihoone eest demonstratsiooni. Foto: EPA-EFE/JULIEN WARNAND

Euroopa aktsiaturud olid esmaspäeval plussis, kui euroskeptiliste parteide tõus jäi kardetust väiksemaks ning autosektor sai tuge Fiat Chrysleri ühinemisettepanekust Renault’le, vahendab Reuters.

Üle-Euroopaline Stoxx 600 indeks kerkis esmaspäeval 0,22%, Saksamaa DAX indeks tõusis 0,50%, Prantsuse CAC 40 indeks 0,37% ning Hispaania IBEX 35 indeks 0,45%, kuigi kauplemiskäive oli tavapärasest väiksem, sest Suurbritannias ning USAs olid riigipüha tõttu börsid suletud.

Autosektori aktsiad kerkisid 1,4%, kui Itaalia-Ameerika autotootja Fiat Chrysler kinnitas, et on teinud liitumisettepaneku Prantsuse autotootjale Renault, mille järel võiks sündida suuruselt kolmas autotootja maailmas. Fiat Chrysleri aktsia lõpetas päeva 8% plussis ning Renault aktsia tõusis 12,1%.

Reutersi sõnul olid turud esmaspäeval tõusus ka seetõttu, et Euroopa Liidu parlamendivalimiste tulemused näitasid liberaalid ja rohelised euroskeptiliste parteidega võrreldes samaväärset tõusu. Euroskeptilised parteid said küll veerandi parlamendikohtadest, kuid see jäi investorite poolt kardetust väiksemaks. Nimelt olid investorid Reutersi sõnul kartnud, et euroskeptilised parteid suudavad saada 30% kohtadest, mille puhul võiksid nad oluliselt Euroopa Liidu juhtimist mõjutada.

„Mulje killustatud poliitiliselt süsteemist jääb paika, kuid nüüd, kus kõik on möödas, on näha, et Brexit on vähendanud Euroopa Liidust lahkumise isu,“ ütles Reutersile Societe Generale’i valuutaturgude strateeg Kit Juckes.

Märkimist väärib Kreeka aktsiaturu indeksi 6,1% suurune tõus, kui peaminister Alexis Tsipras kuulutas välja erakorralised valimised pärast eurovalimistel opositsioonis olevale konservatiivsele erakonnale allajäämist. Kreeka valitsuse 10-aastase tähtajaga võlakirja hind tõusis, nii et võlakirja tulumäär langes 3,18% tasemele.