Investorite raha põgeneb Venemaale

Poliitilised turbulentsid mõjutasid lõppeval poolaastal negatiivselt Ida-Euroopasse panustavate fondide tootlust, samas kui positiivsed makromajanduslikud arengud ja soodne hinnatase meelitasid investoreid Venemaale.

Investorid on raha suunanud Venemaale panustavatesse aktsiafondidesse. Foto: Liis Treimann

Nii troonivad sel aastal parimat tootlust pakkunud aktsiafondide esikolmikut SEB, Swedbanki ja Trigoni Venemaa fondid, samas kui viimaste hulka jäävad Ida-Euroopale panustavad fondid. "Aktsiate kallinemist on toetanud positiivsed makromajanduslikud arengud ning arenevate turgude kontekstis on aktsiate hinnatase väga soodne ning dividenditootlus suur," põhjendas SEB fondijuht Pavel Lupandin Venemaa edu.