Artikkel

Soome eksperdid näevad IPO-turgu koomast ärkamas

Reeglina on õnnestunud IPO üks sümbol börsikella helistamine, kuid viimasel ajal on kell pidanud seisma vaikuses. Foto: Andras Kralla

Kui viimasel ajal pole Soome börsile lisandunud väga palju uusi ettevõtteid, siis tegelikkuses on ootejärjekorras kümneid firmasid, vahendab Kauppalehti.

Investeerimisettevõtte United Bankersi tegevjuht Patrick Anderson märkis, et nende hinnangul võib järgmise kolme kuu jooksul juhtuda palju, sest praeguse seisuga on palju ettevõtteid, kes on huvitatud aktsiate avalikust esmanoteeringust.