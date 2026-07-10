Mõtteviis „parem tehtud kui ideaalne“ viis TalentHubi juhi beebi kõrvalt toimiva ettevõtte ja kuuekohalise portfellini

Ettevõtluses ei maksa oodata hetke, mil kõik on paigas, usub TalentHubi kaasasutaja ja juht Käthe-Riin Tull. Investeerimisfestivalil rääkis ta, kuidas teadlikud kokkulepped, lihtsad süsteemid ja järjepidevus on aidanud tal kasvatada ettevõtet, juhtida pereelu ja ehitada investeerimisportfelli.

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artiklit lugedes teada: kuidas aitasid Käthe-Riin Tulli ja tema pere kokkulepped neljakuuse beebi kõrvalt ettevõtte käima lükata;

milliseid lihtsaid süsteeme kasutab TalentHubi juht, et töö, laste tegemised ja ootamatused sujuksid;