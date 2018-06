Eesti Tervisemess - Liikuma! ja MySnack esitlevad: Grillfest Bikini ja Ranna Fitness osalejad 2018

Ilus ja terve on olla popp. Sisemine ilu on meis kõigis ohtralt olemas, aga välimist saab igaüks ise arendada ja ka tuunida.

Sööge tervislikult ja liikuge, siis olete terve, ilus ja õnnelik igas vanuses - see on Grillfesti, Eesti Kulturismi ja Fitnessi liidu, Eesti tervisemessi ja MySnacki ühiselt korraldatava show-konkursi sõnum. Ja veel: kunagi ei ole liiga hilja fitnessiga alustada, see on hetkel endiselt Eesti populaarseim ja kiiremini arenev rahvaspordiala!

Kui esimesel, 2016. aastal toimunud Grillfesti E-piima juustulaval bikinifitnessi konkursil osalesid vaid naised, siis alates 2017. aastast on laval ka mehed rannafitnessi kategoorias. Konkurssi juhatab Grillfest Bikini ja Ranna Fitness peakorraldaja Pavo Raudsepp.