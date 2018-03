Inimeste tung merele ei rauge

Inimesed lahutavad heal meelel oma meelt just merel ja soetavad ka veesõidukeid: maanteeameti statistika näitab, et mullu anti taas väikelaevajuhi tunnistusi välja enam kui kunagi varem.

MIS ON MIS Väikelaev ehk huvilaev Pikkus 2,5–24 meetrit

Kasutatakse vaba aja veetmiseks või

sportimiseks.

Äritegevuses võib kasutada, kui ei vea üle 12 reisija: korraldada tasu eest vabaajareise, rentida vabaajareisideks või sportimiseks, kasutada väikelaevajuhtide koolituseks või esitleda müügi eesmärgil.

“Veeteede amet hoiab väikelaevanduse valdkonnal kogu aeg silma peal ning saab öelda, et viimastel aastatel on paatide esmaste registreerimiste arv ja esmaste väikelaevajuhi tunnistuste arv suhteliselt proportsionaalne ja stabiilne,” oli rahul veeteede ameti väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja Andres Kõnd.

Ta täpsustas, et maanteeameti numbreid lugedes tuleb tähele panna, et väikelaevajuhi tunnistuste kehtivusaeg on 10 aastat ning alates 2015. aastast kajastuvad statistikas ka juba nii-öelda teise ringi tunnistused, sest maanteeamet hakkas neid esmaselt väljastama just 2005. aastal.

Kuid isegi kui vaadata teise ringi tunnistusi sisaldavat statistikat, on liikumine selgelt üles. Kui 2015. aastal anti välja 2637 väikelaevajuhi tunnistust, siis aasta hiljem juba 2078 ning 2017. aastal juba 3133.

Järjest enam alustatakse koolitusest

“Järjest enam on väikelaevajuhi kursustel inimesi, kes ei omagi veesõidukit, kuid soovides hakata merel vaba aega veetma, teevad seda õigest otsast alustades, et parema teadlikkusega võimalikke ohtusid minimeerida. On ju meie merenduspoliitika üks eesmärke tuua inimesi nii merele lähemale kui ka merele ja selleks loodud tingimused on piisavalt head ning aitavad eesmärgile kaasa, hoides elementaarset ohutuse taset,” lausus Kõnd, kelle sõnul paneb veeteede amet oma igapäevatöös suurt rõhku just ennetus- ja teavitustööle väikelaevnike seas. Seda nii tehniliste ülevaatuste käigus, avalikel üritustel kui ka järelevalveprotsessis. Kõiki probleeme see siiski ei välista.

“Sellest hoolimata esineb väikelaevade kasutamisel ka rikkumisi. Näiteks 2017. aasta hooaja kohta võib ülevaatlikult öelda, et eksimusi oli väga erinevaid, mõni eksis isegi mitmel korral,” sõnas Kõnd.

Menetlusi tuli ametil mullu alustada sadama akvatooriumis lainete tekitamise keelu eiramise, väikelaeva või jeti registreerimisnumbri puudumise, väikelaeva juhtimisõiguseta juhtimise, COLREGi reegel 10 rikkumise, väikelaevajuhil lubatud alkoholi piirmäära ületamise ning tasu eest vabaajareiside korraldamisel lubatud reisijate arvu ületamise tõttu.