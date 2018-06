Majaduskoolis kolm uut jätkuõppe eriala

Sellel sügisel avab Tallinna Majanduskool vastuvõtu kolmele uuele jätkuõppe erialale: ostu- ja hankespetsialist, e-turunduse spetsialist ja meeskonnajuht. Kõik õppekavad on ühe aasta pikkused ning neile saab kandideerida omades eelnevaid kvalifikatsioone.

Ostu- ja hankespetsialistiks saab õppida, kui on olemas eelnev haridus transpordi ja logistika või ärinduse, halduse vallas. Samuti saab õppima tulla, kui vastavad kompetentsid on saadud hoopis töö käigus.

Miks õppida meeskonnajuhiks?

Meeskonnajuht on see inimene, kes suudab hallata meeskondi, motiveerida inimesi ja ohjata protsesse. Meeskonnajuhi õppekaval saab valida spetsialiseerumise kas teeninduse või tootmise korraldamise vahel. Õppeprotsess hõlmab palju rühmatööd ja aktiivõppe meetodeid. Õppekava läbinule on selgeks saanud põhilised psühholoogia ja organisatsioonikultuuri toimemehhanismid, ta oskab juhtida projekte ja neid eelarveridadesse paigutada. Kooli lõpetanud meeskonnajuht kasutab IKT vahendeid, et ühendada meeskondi. Valikainetena on võimalik õppida lisaks ka kvaliteedijuhtimist, terviseedendust ja logistikat.

Miks õppida e-turunduse spetsialistiks?

E-turunduse spetsialisti õppekava on mõeldud väikettevõtjatele, kes soovivad viia oma turunduse uuele, virtuaalsele tasemele. Majanduskoolis õpitakse looma äri virtuaalmaailmas, õpitakse mõistma, kuidas töötab e-turundus ja milliseid tegevusi saab teha e-maailmas, kus me iga päev aina enam aega veedame. Koolis saab selgeks, kuidas paista välja bännerite maailmas ning kuidas panna sisuturundus enda kasuks tööle. Peale kooli lõpetamist oskab e-turunduse spetsialist oma ettevõtet arendada e-kanalites ning tuua seda veelgi enam oma sihtrühmale nähtavale, ta oskab juhtida projekte ning saab majanduskeskkonnas suurepäraselt hakkama.

Kõigile erialade saab esitada sisseastumisavaldusi ajavahemikus 2. juulist 25. juulini. Loe vastuvõtu kohta lähemalt www.tmk.edu.ee/vastuvott_2018_2019