Karjääri teha saab kõikjal

Sageli arvatakse, et karjäär on midagi, mida tehakse kogu elu, muudkui pürid ja pürid ametiredelil aina ülespoole. Tegelikkuses see nii ei ole, sest hiilgavat karjääri võib teha ka koduperenaine.

Sellel nädalal rääkis läbirääkija ja vandeadvokaat, juhtimiskonsultant ning EBSi õppejõud Ilona Nurmela Äripäeva raadios, et karjäär, samuti nagu tasakaal, on väga individuaalne mõiste. Ka temal endal ei ole karjääri traditsioonilises mõistes, sest ta ei ole pühendunud vaid ühele tegevusele, vaid kõikidele tegevustele, mida talle teha meeldib ja mille järele teistel vajadus on. Näiteks kirjutab ta täiskasvanutele muinasjutte, õpetab inimesi endaga paremini ja taibukamalt läbi saama, annab ülikoolis loenguid, pakub õigusabi ja on mitme ettevõtte juhatuses.

Nurmela leiab, et ka koduperenaine võib olla karjerist, kui tal kõik kodus jookseb, tal on viis last, kõik on õnnelikud, kõik on toidetud, ta tegeleb oma hobide ja huvidega, ta näeb hea välja, mees on õnnelik. Kuidas saab siis keegi talle ette heita, et millal ta ükskord tööle läheb, mida küll aga kahjuks mõnikord tehakse. Kuid tõepoolest – tema töö on ju tehtud, suurepäraselt tehtud! See arusaam, et kui keegi ei kasuta oma andeid või kogemust mingi kindla töö tegemiseks, ilma et ta ise sellest rõõmu tunneks, on vääramast väär. Samas on see miski, mida tihtipeale ühiskond justkui eeldab, sest muidu oled sa läbi kukkunud või endaga rappa jooksnud.

