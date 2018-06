Trump hoiab investorid varvastel

Tõus rõõmu ei paku

Suures plaanis annavad praeguse tõusu toonud arengud vähe põhjust rõõmustada. USA ja Euroopa liitlassuhted kärisevad, majanduse kasvumootorisse lendab kruusa ning reeglid on küsitavaks muutunud.

Võtame kasvõi selle Hiina telekommunikatsioonifirma ZTE, mis pidi peaaegu hinge heitma, kui USA otsustas keelustada firmale USAs toodetud komponentide tarnimise, sest Hiina firma oli äri ajanud Põhja-Koreaga (uudis muide viis üles Euroopa telekommunikatsioonitehnoloogia tarnijate Nokia ja Ericssoni aktsiad).

Siis aga tuli uus uudis, et Donald Trump ja Hiina liider on omavahel kokku leppinud, et ZTE saab edasi tegutseda. USA valitsus tegi ZTEst omale trumpkaardi kaubanduskõnelustes Hiinaga, nõudes Hiinalt otsesõnu kaubavahetuse struktuuri muutust. Ehk seda, et Hiina ostaks rohkem USA kaupa.

Trump ajab oma jonni

Kui juba USA tõlgendab reegleid vastavalt oma vajadusele, mis alust jääb siis lääneriikidel nõuda näiteks Hiinalt kaubanduspraktikate muutust, mis lääne kriitika järgi ei järgi rahvusvahelisi reegeid. Imelik on seegi, korraga on USA liitlased suurem julgeolekuoht kui Hiina telekommunikatsioonifirma, sest just riikliku julgeoleku ettekäändega põhjendab USA oma terase- ja alumiiniumitööstuse kaitset.

Nädalavahetusel oli G7 rahandusjuhtide kohtumine, kus USA ühepoolsed sammud mõisteti teravalt hukka. USA president tulistas vastu talle omasel moel, korrates Twitteris süüdistusi, et kaubanduslepingud on USA kahjuks: "See ei ole vabakaubandus ega õiglane kaubandus, see on nõmekaubandus!"

The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 percent to sell ours, it is UNFAIR and can no longer be tolerated. That is not Free or Fair Trade, it is Stupid Trade!