Kuidas valmistuvad Tallinna börsifirmad kriisiks?

Tänahommikuse seisuga olen kaotanud oma portfelli väärtusest rohkem kui kümnendiku ning koroonaveri voolab jätkuvalt börsidel. Mis saab? Kas minu Tallinna börsi investeeringutel on ikka kriisiplaan olemas? Otsustasin kontrollida!

Tallinki juht Paavo Nõgene kinnitas, et viiruse tõkestamiseks on laevafirma teinud omalt poolt kõik. Foto: Andras Kralla

Just eile teatas valitsus, et ühtegi kruiisilaeva enne maid viiruse leviku tõttu Eestisse ei oodata. Seda juttu kuulates tabasin end mõttelt, et mis saab Tallinkist ja Tallinna Sadamast, mis on minu portfellis ja eile vastavalt 13,33 ja 6,83 protsenti kukkusid.