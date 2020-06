Hea tehing ühisrahastusportaalis võib tekitada üllatusliku maksumiinuse

Esialgu väga hea tehinguna paistev ost võib maksukohustuse tõttu ühisrahastuses miinust toota. Foto: Reuters/Scanpix

Nüüd kui üha rohkem portaale on lisamas järelturge, siis on välja koorunud suur maksuebaõiglus - pealtnäha hea järelturutehing võib eraisikust investorile paindumatu tulumaksuseaduse tõttu tuua kaasa maksukoormuse, mis investeeringu tulususe lausa miinusesse viib!

Olen juba varem vaadanud mureliku pilguga, kuidas tulumaksustamise loogika ühisrahastuses eraisikutena tegelevatele investoritele liiga teeb. Pealtnäha lihtne ja loogiline 20%-line tulumaksumäär võib väga lihtsalt investorile kallimaks minna ning ei võta arvesse seda, et paljud investorid raha uuesti investeerivad.

Eriti valus lisaks ebaõiglasele maksukohustusele on veel see, et järelturul kaasnevad sageli ka tehingutasud, mida eraisikud ka maha ei saa arvata - see võib hea tehingu veelgi suuremasse miinusesse viia.