Facebooki hädad mu usku ei kõiguta

Mark Zuckerbergi juhitava Facebooki turuväärtusest viis eelmisel nädalal puhkenud meediakära ligi 70 miljardit dollarit ning aktsia langes 10%. Foto: Reuters/Scanpix

Suurettevõtete sotsiaalmeediaboikotid ning halvenev majandusolukord paneb Facebooki äri löögi alla ja sunnib mind investeeringu peale tõsisemalt mõtlema. Alternatiivi ma aga ei näe.

Maailmakuulsad nimed Coca-Cola, Starbucks, PepsiCo, Adidas ning maailma suurim reklaamija Unilever on vaid mõned ettevõtted, kes on viimastel nädalatel teatanud, et lõpetavad Facebookis reklaami ostmise. Viimast süüdistatakse selles, et ta ei suuda vihakõne ning ka muul viisil kaheldava väärtusega ja ühiskonda lõhestavat sisu kontrollida ega eemaldada.