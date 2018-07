Ainult tellijale

Kui vedur jääb nõrgaks

investor Toomas 18. juuli 2018, 06:00

Kiiremini, kõrgemale – Amazoni loojale Jeff Bezosele kuulub ka Blue Origin, mis flirdib mõttega inimestele kosmoseturismi pakkuda. https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180718/INVESTOR/180719742/AR/0/AR-180719742.jpg

Ainult tellijale

Trend on sinu sõber – aga ainult nii kauaks, kuni see pöördub. Ja siin mina mõtlengi, et millal pöördub Facebooki ja tema sõprade trend.

Kevadel sattus mu portfelli aktsia, mille ma viimastel aastatel järjekindlalt ära olen põlanud – Facebook. Aga oleme ausad, mida sain ma teha? Tahtsin kasvu ja sain ka. Alates ostuhetkest on see toonud mulle eurodes arvestatuna 39% kasumit. See on hea, aga tahaksin teada, mis edasi saab. Analüütikud ei anna mulle siin erilist lootust: niinimetatud FANG-aktsiad (Facebook, Amazon, Netflix, Google) on olnud sisuliselt USA turu vedur juba mitmendat aastat järjest, ei võta neid ussi-ega püssirohi. Kõik muudkui kiruvad, kui kallid need aktsiad suhtarvude järgi ikkagi on, Netflix ise lausa kahjumis, aga tõusevad nii, nagu homset poleks. Need on tõusnud ka põhjusega, sest viimastesse aastatesse jääb väga tugev ekspansiooniperiood. Facebook on suutnud sisuliselt aina ja aina kasumeid duubeldada ja investorid, nende hulgas mina, on selle duubeldamise õnge läinud. Ka sel tulemuste hooajal pakub Reuters, et kui üldiselt oodatakse S&P 500 indeksi liikmetele keskmiselt 20% kasumikasvu, siis FANGi puhul on see näitaja pea 26%.