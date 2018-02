Ilvese tööriistast Rosimannuste omaks

04. veebruar 2018

Keeruline on uskuda, et Rosimannuste saadav kasu kirjade hävitamisest on Maria Alajõe seaduskuulekuse kõrvalmõju, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Lojaalsus on tippametniku töös vajalik. Mõnel juhul tuleb aga küsida, kas lojaalsus konkreetsete poliitikute suhtes on ikka seesama, mis lojaalsus Eesti riigile. Mõistlik vastus on arusaadavasti eitav. Jaatus tähendaks ukse avamist ohjeldamatule ja karistamatule korruptsioonile. Kui tippametniku otsused tekitavad kahtluse, et ta on tegutsenud konkreetsete poliitikute konkreetsetes huvides, mitte aga riigi huvides laiemalt, siis on see tõsine asi. Maria Alajõe puhul tekib selline kahtlus juba teist korda.