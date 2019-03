Kõva palgamaksja kasvatas tohutult käivet

CM Tallinna juhatuse liige Indrek Aigro rääkis sügisel, et nende konkurendid on Genfis, Rotterdamis ja Kopenhaagenis. "Kui tahad sellisel tandril konkureerida, on sul vaja kompetentseid töötajaid. Selleks peab maksma neile ka vastavat palka," ütles Aigro. Foto: Terje Lepp