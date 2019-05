Eesti üks suuremaid eksportijaid kasvatas käibe kahekordseks

Laevade tankimisäris kasvas maht mullu kahekordseks. Foto: Reuters/Scanpix

Laevade kütusega tankimisega tegelev Cross Office, mis on Eesti üks suurimaid ekspordiettevõtteid, kasvatas käibe eelmisel aastal 280 miljoni euroni.

"Tänavused plaanid on positiivsed, plaanime kasvatada müügitulu eelmise aastaga võrreldes ning samuti hoida saavutatud turuosa. Turuosa soovime jätkuvalt kasvatada odavama hinnaklassiga toodete segmendis," märgib Cross Office'i juhatus Äripäeva Infopanka laekunud aruandes.

Kasumit sai tankimisäriga 4,1 miljonit eurot. Veel aasta varem teenis ettevõte 141miljonise käibe pealt 2,4 miljonit eurot kasumit. Ettevõte kuulub Oleg Riabovile

Ettevõte loetleb oma põhiklientidena laevaomanikke ja operaatoreid, nagu Hansa Shipping, Atlas Baltic Ltd, Maersk AS, Finnlines Plc, CMA CGM, Delta Tankers LTD ja Stena Bulk AB.

Põhilised tarnijad on Marine Energy Solutions OÜ, Baltic Marine Bunker AS, Rosneft Marine UK, Gazpromneft Marine Bunker OOO, LUKOIL-MarineBunker Ltd ning Aegean Marine Petroleum SA.