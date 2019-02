Saksamaa mootor ei vea

Saksamaa majandus näitab aeglustumise märke kasvades eelmisel aastal vaid 1,5 protsenti. Foto: FILIP SINGER, EPA Jaga pilti:

Saates "Finantsuudised fookuses" võtsime fookusesse Saksamaa majanduse - nimelt selgus jaanuari alguses, et viimase aasta majanduskasv oli viie aasta väikseim.

Uurisime, mis on Euroopa suurima majanduse kasvutempo alla tirinud, mida see võib kaasa tuua nii Eestile kui Euroopale laiemalt ning kuhu suunas Saksamaa end innoveerida soovib. Samuti kõnelesime sellest, kas võib olla oht, et Hiina ei soovigi enam Saksamaa kaupu tarbida.

Saatekülaliseks on Luminor panga peaökonomist Tõnu Palm ning saadet juhib Kaspar Allik.

