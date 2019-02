Offshore'i võidakse peituda konkurendi eest

Ardo Ojasalu märkis hommikuprogrammis, et offshore-ettevõte ei tähenda ilmtingimata seda, et tegemist oleks seaduserikkumisega.

"On ka terve rida ettevõtjaid, kellel lihtsalt ongi huvi oma asju teha varjatult ühel või teisel põhjusel," lausus maksunõustaja Ardo Ojasalu teisipäevases hommikuprogrammis, kus tuli juttu sellest, kas offshore-ettevõte on alati märk ebaseaduslikust majandustegevusest.

Ojasalu märkis, et kõige levinum ja selgem põhjus, miks kasutatakse offshore'i, on, et soovitakse anonüümsust. "Offshore-firmade puhul ei ole omanik ju selgelt kohe näha ja tavaliselt ka juhtkonda võetakse siis nii-öelda varidirektorid, mis tähendab seda, et selle firma tegelik kasusaaja on tavapäraselt isik, keda ei ole võimalik esmapilgul tuvastada."

Ta lisas, et anonüümsust otsitakse eri põhjustel. "Eesmärk on kas mitte konkurentidele silma torgata või mitte olla näiteks mõnes miljonäride TOPis liiga kõrgel kohal, et teha oma asju rahulikult," lausus Ojasalu.

