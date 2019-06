Dividendisadu Tallinna börsil võib lõppeda

Selleks, et ettevõtete kasv jätkuks, peavad nad rohkem investeerima, mistõttu võib oodata, et dividendid Tallinna börsil vähenevad, märkis neljapäevases hommikuprogrammis Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Marek Randma. Foto: Andras Kralla

Kõrge dividenditootlus Tallinna börsil võib langeda, kuna ettevõtted investeerivad üha rohkem oma tegevusse, lausus neljapäevases hommikuprogrammis Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Marek Randma.

"Tõepoolest on dividenditootlus Tallinna börsil olnud väga-väga kõrge, keskmiselt 5-6 protsendi vahel. Ja see on tähendanud, et ettevõtted on päris suure osa oma vabast rahavoost investoritele välja maksnud," sõnas Randma. "Teiselt poolt selleks, et ettevõtte kasv jätkuks, et ettevõtte turuosa vähemalt säiliks, peab ettevõte investeerima ja dividendi väljamaksed on väga tihti tulnud investeeringute arvel."

Randma märkis, et mingi hetk peab investeeringuid hakkama tõstma ning mingil määral on ettevõtted seda ka tegema hakanud: näiteks Merko on öelnud, et see aasta investeeritakse väga tugevalt kinnisvaraarendusse, Tallink on teatanud, et ostavad uue väga kalli laeva, Tallinna Kaubamaja, kes on alati maksnud kõrget dividendi, on välja öelnud, et plaanivad renoveerida oma kaubamaja hoone Tallinnas.

"Selliseid investeerimisuudiseid on hakanud natukene rohkem tulema ja kui äritegevuse rahavood oluliselt ei kasva, siis tõenäoliselt need vajalikud investeeringud tehakse mingil määral dividendide arvel," lisas ta.

Randmaga võtsime veel kokku tulemuste hooaja Balti börsidel ning rääkisime ootustest siinsete ettevõtete teisele kvartalile. Pikemat intervjuud temaga saab kuulata alates 1:02:00 siit:

Lisaks käis hommikuprogrammis külas värske Eesti Panga president Madis Müller. Uurisime tema käest, miks kasvavad palgad sel aastal 8 protsenti, kuidas mõjub aktsiisilangetus Eesti inflatsioonile ning mida teevad euroala intressimäärad.

Juttu tuli ka eelarve tasakaalust, majandus- ja hinnakasvu aeglustumisest ning sellest, millal ja milleks on mõistlik riigil laenu võtta. Intervjuud saab lugeda siit ning kuulata podcastist alates 44:38.

Hommikuprogrammi vedasid Indrek Mäe ja Priit Pokk.