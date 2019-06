Kas Enefit Greenist saab hea investeering?

Nädala viimases hommikuprogrammis tuleb külla Enefit Greeni juht Aavo Kärmas, kellega teeme juttu nii värsketest uudistest Poola turul kui ka sellest, mis järgus on ettevõtte börsile mineku plaanid.

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas rääkis Äripäeva raadio hommikuprogramis börsiplaanidest. Foto: Andras Kralla

Seetõttu uurime ka talt, mis ettevõtte tulevik toob, et anda aimu, kas oleks põhjust ettevõttesse investeerida või mitte. Samuti vaatame ette, mis võiksid olla Eesti (taastuv)energeetika tulevikutrendid.

Veel tuleb külla toidukullerteenuse Wolt Baltikumi juht Liis Ristal, kellega kõneleme sellenädalasest värskest uudisest, mille kohaselt kaasas Soome päritoluga toiduveoettevõte investoritelt 160 miljonit dollarit. Seetõttu uurime, kas ja kui palju rahast liigub ka Eestisse ja Balti riikidesse, mida sellega rahaga peale hakatakse ning mis on kasvuplaanid.

Lisaks on stuudios Äripäeva fotograaf Liis Treimann, kellega räägime kuue teadlase näitel sellest, kuidas mõjutab poliitikute otsus jätta teadusrahastus suurendamata. Lühike vastus on see, et tuhin saab otsa. Mis täpsemalt, seda kuuleb saatest.

Hommikut veavad Indrek Mäe ja Priit Pokk.

Saadet saab järele kuulata siit: