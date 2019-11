Miks investeerimismaailmas on vähe venelasi?

Saate "Delovõje ljudi" autor ja saatejuht Polina Volkova ning külaline BaltCapi finants- ja administratiivdirektor Juri Pervjakov. Foto: Äripäev

Saate "Delovõje ljudi" külaline on Juri Pervjakov – BaltCapi finants- ja administratiivdirektor ehk inimene, kes hoolitseb selle eest, et fondi investorid saaksid ülevaate, mis toimub nende investeeringutega. BaltCapi investorite seas on ka Eesti pensionifondid.

Saates räägime sellest, kuidas mõjutab pensionireform pikaajalisi investeeringuid Eesti majandusse. Lisaks arutleme, kuhu liigub praegu suur raha, miks Eesti investeerimissektoris töötab vähe venelasi ning kas fond tunneb vastutust selle eest, kuidas ta tulevaste pensionäride raha paigutab.

Saadet juhib Polina Volkova.

Kuula saadet siit: