Kinnisvaraekspert: kodu ostmiseks pole kunagi vale aeg

Kaamos Kinnisvara tegevjuhi Priit Uustulndi sõnul kinnisvarasektoris buumi märke ei ole. Foto: Raul Mee

Iga inimene peab lähtuma konkreetselt enda vajadustest ja enda varade finantsplaneerimisest, seega pole kodu ostmiseks kunagi vale aeg, sõnas Kaamos Kinnisvara tegevjuht Priit Uustulnd.

Tema sõnul on kinnisvarasse investeerimine läbi aegade selline, et peab endal tunnetus olema, kas täna on õige hetk või mitte. "Mina olen selgelt kinnisvarausku," selgitas Uustulnd.

Hommikuprogrammis rääkisime Äripäeva kinnisvarakonverentsil esineva Kaamos Kinnisvara tegevjuhi Priit Uustulndiga, kellega arutasime, kas kriisi ootus on täiesti vale fookusega ning varade väärtuse languse asemel tuleks keskenduda hoopis hüperinflatsioonile ja sellest põhjustatud tagajärgedele. Samuti käisime üle Tallinna ja Riia kinnisvaraturu erinevused, aga ka ohud ja võimalused.

Intervjueeris Indrek Mäe.

