Konteinerite põud andis Operailile uue äriidee

Operaili konteinerrong. Foto: Operail

Konteinerite globaalne defitsiit puudutab ka raudteevedusid ning kuna valdavalt on konteinerite omanikeks suured laevafirmad, siis pole need ka huvitatud oma konteinereid raudteele andma, nentis Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu saates "Ärikliendid roolis".

Raudteevedude hinnad on püsinud stabiilsed ja pole hetkel ka näha, et need oluliselt tõuseksid, nentis Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. Küll aga puudutab globaalne konteinerite defitsiit ka konteinerite vedu raudteel.

„Küsimus on, kellele need konteinerid kuuluvad. Valdavalt on need suured laevafirmad, kellel läheb neid endal tarvis ning nad ei olegi huvitatud neid raudteele andma. See on pannud meid mõtlema selle peale, et äkki oleks mõistlik ise konteinerite rendiäriga tegelema hakata,“ nentis Toomsalu, kelle sõnul on ettevõte seda teemat arutanud ja kui arvutused näitavad selle tegevuse tulusust, pole miski välistatud.

DB Schenkeri Baltimaade tegevjuht Janek Saareoks lisas, et konteinerite puudus on väga suur probleem ja konteinereid on Hiinast isegi autoga ära toodud. „Kui keegi oleks aastaid tagasi öelnud, et tooge konteiner mööda maanteed 25 000 euro eest ära, oleks see kõlanud täiesti jaburalt aga täna ei naera selle üle enam keegi."

Millised on logistikasektori tulevik rohepöörde valguses, millal saabub liinile kauaoodatud Merevaigurong ning mille taga selle saabumine seisab, Raul Toomsalu ja Janek Saareoks saates arutlevadki. Saatejuht on Tõnu Tramm.

