Tööandja saab keelata töötajat avalikult sõda pooldamast

Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta selgitas saates, et ettevõtetel on väga laialdased võimalused ja õigused kohustuslikke töökorralduse reegleid täiendada. Foto: Kaupo Kikkas

Pingelised ajad ühiskonnas peegelduvad ka töökeskkonnas. Selleks, et säiliks töörahu, on oluline kokku leppida kindlad reeglid, rääkis Äripäeva raadio sisuturundussaates võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta.

"Mistahes organisatsioonil on väga laialdased võimalused kehtestada oma väärtushinnanguid laiemalt, kui karistusseadustikus keelatud teod ette näevad," selgitab Pakosta.

Viimase kuu jooksul on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise kantselei poole tehtud pöördumiste põhjal täiendatud toetav.ee lehel olevat töökorralduse reeglite näidist. Täiendused on seotud sellega, kuidas tõlgendatakse ettevõttes väärtusi, sõnavabadust ja poliitilisi veendumusi.

Näiteks toob Pakosta saates kantselei poole tehtud pöördumise, mille kohaselt laikis töötaja sotsiaalmeedias Venemaa agressiooni õigustavaid postitusi, mis tõi kaasa klientide lahkumise. Töökorralduse reeglid annavad tööandjale võimaluse reguleerida töötajate suhtlemist avalikus ruumis, et selliseid olukordi vältida.

"Saab öelda küll, et näiteks on keelatud ettevõtte väärtustega vastuolus oleva materjali – tekst, foto, video – avaldamine, postitamine kommentaaridesse, lisamine ja lubamatut materjali sisaldavate postituste jagamine, laikimine, täägimine või nendele muul viisil viitamine või levitamine. Sellist reeglit on õiguspärane kehtestada," märkis Pakosta.

Pikemalt saab töökorraldusreeglite ning töötajate ja tööandjate õiguste kohta sealjuures kuulata saatest. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

