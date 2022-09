Investor Toomas sõidab läbi kriisi pisar silmas, gaas põhjas

Inflatsioon ja börside langus on sel aastal Investor Toomase taskuid tühjendanud. Foto: Anti Veermaa

Investor Toomase portfell on aasta algusest langenud 11 protsenti, inflatsiooni mõjuga isegi 36 protsenti. Sellele vaatamata ei plaani Toomas oma portfelli tühjemaks müüma ja turgu ajastama hakata, rääkis Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang.

“Kui sa vaatad seda 11,3 protsenti miinust, siis on tuju veel väga hea, aga kui sa vaatad inflatsiooni, siis tahaks tegelikult tooli pealt maha kukkuda küll. Sa pead ju siia miinus 25 protsenti otsa liitma. Miinus 36 protsenti võtab ikka Investor Toomasel ka pisara silma,” rääkis Lang. “Investor Toomas on teadlikult võtnud sellise lähenemise, et ta sõidab sellest kõigest gaas põhjas läbi,” lisas ta.

