Rendini juht imestab, miks nende suurepärast platvormi nii vähe kasutatakse

Rendini kaasasutaja Alain Aun (vasakul) põhjendab maaklerite esindajale Algis Liblikule (keskel), miks tegi Rendin maaklerite suhtes solvava reklaami. Üüriinvestorite esindaja Peeter Pärtel (paremal) tõi kogemuste põhjal välja Rendini ja tavalepingu erinevused üürileandja vaatenurgast. Foto: Äripäev

Mida on Rendini lepingust võita üürileandjal, miks maaklerid seda lepingut endiselt veel liiga vähe pakuvad ja kas maakleritel ikkagi on lepingujärgsest üürisuhtest "suva", nagu väitis hiljuti linnapildis levinud Rendini välireklaam?

Rendin on Eesti üüriturul tegutsenud kolm aastat ja paljud üürileandjad on tavalisest üürilepingust loobunud seetõttu, et Rendinis tehtud leping annab neile kümme korda suurema kaitse võimalike üürniku põhjustatud kahjude vastu, kui seda pakub tavaline leping, kus reeglina tagatisena kirjas 1 kuu rendi suurune tagatisraha.

