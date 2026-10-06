Tagasi Eesti ettevõtted kasvatavad turunduskulusid, digikanalites tõmmatakse hoogu maha Milliste põhimõtete järgi koostatakse 2027. aasta turundusplaan ja -eelarve, võeti luubi alla saates “Eetris on turundusuudised” kahe suure Eesti ettevõtte näitel. Eetris on turundusuudised Peatükid

Laik-Lõhmuse sõnul näitavad just rasked ajad, kui tugev on bränd ja kas tarbija valib selle ka allahindluseta. Veersalu selgitab, kuidas Sportland tahab AI abil vabaneva aja suunata äri paremasse mõistmisse.

Mediabroker i äriarendus- ja innovatsiooni juht Britta Gassmann tõi välja, et Eesti ettevõtete turunduskulud on kasvanud keskmiselt 3,2 protsendini käibest. Samal ajal on hakanud rahunema digikanalitesse investeerimine: iga lisanduv euro ei pruugi seal enam anda sama tootlust.