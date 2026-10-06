Eesti ettevõtted kasvatavad turunduskulusid, digikanalites tõmmatakse hoogu maha

Miks ei tasu eelarvet jäigalt kanalite vahel lukustada, kuidas tasakaalustada müüki ja brändiehitust ning milline koht on plaanides välimeedial, digil ja sponsorlusel, rääkisid saates Maag Food
i tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus
ja Sportland Grupi turundusjuht Liis Veersalu
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Laik-Lõhmuse sõnul näitavad just rasked ajad, kui tugev on bränd ja kas tarbija valib selle ka allahindluseta. Veersalu selgitab, kuidas Sportland tahab AI abil vabaneva aja suunata äri paremasse mõistmisse.
Mediabroker
i äriarendus- ja innovatsiooni juht Britta Gassmann
tõi välja, et Eesti ettevõtete turunduskulud on kasvanud keskmiselt 3,2 protsendini käibest. Samal ajal on hakanud rahunema digikanalitesse investeerimine: iga lisanduv euro ei pruugi seal enam anda sama tootlust.