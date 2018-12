TOP: Viljandimaa edukaim firma on tuntud suurärimehe piimatootja

Äripäeva koostatud Viljandimaa parimate ettevõtete edetabeli võitis piimatootja Mangeni PM OÜ, mille juht on Meelis Venno. Mangeni PMi omanikfirma on Silikaat AS, mille suuromanik on Vello Kunman.

Mangeni PMil valmis neli aastat tagasi farmikompleks, mis mahutab 1700 lüpsilehma. Tänu sellele investeeringule on ettevõte piimatootmises Eestis viie suurima seas.