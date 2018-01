Holsmer: Eesti maksupoliitikast võidab Läti

Äripäev 03. jaanuar 2018, 14:16

Reformierakonna liige Remo Holsmer https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180103/NEWS/180109921/AR/0/AR-180109921.jpg

Heitlik ja läbimõtlemata maksupoliitika on praeguse valitsuse sünonüüm, ütles riigikogu liige Remo Holsmer ja lisas, et aktsiisitõusude ainsaks võitjaks on Läti riigieelarve.