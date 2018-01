Äripäev: Trumpi raamat väärib kõrgemat hinda

"Fire and Fury: Inside the Trump White House"

Tavapärasest litsentsitasust kõrgem hind tasub ennast kõmulise Donald Trumpist rääkiva raamatu puhul ära, leiab Äripäev.

Äripäev annab eesti keeles välja Michael Wolffi USAs laineid lööva raamatu "Fire and Fury: Inside the Trump White House".

Ameerikas raadioajakirjanikuna praktiseerinud Äripäeva ajakirjanik Jürgen Klemm ütles, et talle raamatu aegumine tõenäoline ei näi. „Ainus viis, kuidas see raamat on suveks vananenud, on Trumpi ametist tagandamine. Tegelikult oleks see aga veelgi suurem meediasündmus, mille laines see raamat veelgi magusama pirukana müüb."

Klemmi sõnul ei ole selles raamatus tegelikult väga palju uut infot selle uudislikus mõttes – nn breaking news. „Suur osa selle sisust on tegelikult meediast läbi käinud juba ammugi, aga see raamat sätib suurepärase narratiiviga need teada-tuntud tõsiasjad suurde pilti, näitab telgitaguseid. Mina usun, et raamat väärib eesti keelde ümber panemist ja et see ei aegu, sest tsirkus pole veel läbi."