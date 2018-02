"Majandusele kõige halvem maks"

Tõmblemine kord siia, kord tänna kasuks ei tule. Toomas Tõniste, rahandusminister

Ligi soovib maksurahu

Ligi hinnangul toimib 18 aastat kehtinud süsteem endiselt ega vaja muutmist, sest põhitõed ei muutu. „Ettevõttes hoitav vara on maksumaksmisest päästetud ja see stimuleerib ettevõtet arendama, välja võtma ainult siis, kui see on väga põhjendatud ja selles mõttes mingid põhimõtted ei kao.“ Ta tõdes, et mõistagi ei tähenda see, et meil oleks ettevõtluse olukord ideaalne. Ligi märkis, et uus vajadus on keerulisemate toodete ja ärimudelite järele, aga vana tõde ei kao kuhugi. „Pole vaja riigil olla sehkendaja kogu aeg. Ta peab ajama oma asja ja see on suuresti majandusvabadus: võimaluste loomine erasektorile, aga mitte sehkendamine ja enda seadmine majandusveduri rolli.“

Ühe variandina on välja käidud, et vastutasuks saaksid ettevõtted madalamad tööjõumaksud. Ligi hinnangul ei toimi sotsialistlik võtmine ja millegi justkui tagasi andmine. „Tööjõumaksude vähendamisest me oleme kogu aeg rääkinud, sellepärast ei pea tõstma veel hullemat maksu, ettevõtte tulumaksu. Veel halvema maksu asemele toomine on lihtsalt mängimine.“

Ligi hinnangul sehkendavad praegu maksudega liialt inimesed, kellel pole tegelikult huvi või ettevalmistust majanduspoliitikas. „Muudkui arvavad, et tuleb teha teisiti. Hoidku oma käed eemale! Maksurahu on see, mida me vajame. Ja mõne äsja tehtud vea ära parandamine,“ rääkis ta.