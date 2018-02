Eestis pagariäri käivitanud lätlane: algus on raske

Jaanuaris oma äri Eestisse Pärnu lähedale laiendanud Läti kauplus-pagarikoda-kohvik Liepkalni peab esimest tegutsemiskuud rahuldavaks, kuid raskeks, vahendas Dienas Bizness omanik Dagnis Cakursit.

„Avasime Eestis poe 5. jaanuaril,“ rääkis Cakurs ja lisas: „Iga algus on raske.“ Cakurs ütles, et talv on kõigile kauplustele raske aeg ning klientide esimest suuremat aktiivsust on oodata ehk lihavõtete ajal.

Oma poe avas ta Pärnu lähedale Reiu külasse, Riia-Tallinna maantee äärde. Külastajaid on rohkem nädalavahetustel, rääkis ta. Töötajatele maksab ta netopalka 800 eurot, kirjutas väljaanne. Cakursi sõnul on Eestis tööjõumaksud väiksemad kui Lätis, nii et sama palga juures saab Eesti töötaja rohkem raha kätte. Kuigi Pärnu lähedal on tal põhiline kaader eestlased, siis töötab seal nendes ametites, kus keelenõuet pole, ka päris mitu lätlast.

Tunamullu ulatus Pärnamäed OÜ käive üle 829 000 euro, kasumit teenis 5310 eurot. Töötajaid oli firmal 2016. aastal seitse palgakuluga 85 580 eurot, mis teeb ühe töötaja kohta keskmiselt 1019 eurot kuus.