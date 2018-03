Rumalused tuleb korda teha

Tulumaksusüsteemi muutmine katse-eksituse meetodil pole lubatav ning sellega ei tohi ajaviiteks mängida, ent rumalused tuleb võimalikult kiiresti korda teha, ütles kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts.

„Kindlasti ei ole maksusüsteemi muutmine n-ö katse-eksituse meetodil lubatav. Kui rumalusi on tehtud, siis need tuleb loomulikult parandada. Ja parem on teha seda kohe, kui oodata veel midagi,“ ütles Palts, kommenteerides tänases Äripäevas ilmunud lugu, kus suuremate erakondade esindajad distantseerivad end aasta alguses kehtima hakanud tulumaksusüsteemist.