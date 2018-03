Kaks võimalust ellu jääda

Põlevkivi liigub kallima toote poole

Nestor küsib, kas pidevalt tõusvate tööjõukulude tingimustes on juba märgata liikumist suuremat lisandväärtust pakkuvate harude poole, ja leiab, et muutusi on tõepoolest märgata. Eelkõige on suudetud kasvatada kohalikul toorainele põhinevate toodete müüki. „Selle suhteliselt lühikese perioodi vältel on eurodes mõõdetuna suurenenud kõige enam põlevkiviõli eksport. Kui 2013. aastal müüdi põlevkiviõli jt sarnaseid tooteid välismaale ligi 350 miljoni euro eest, siis mullu ületas nende müük 0,6 miljardi euro piiri.“ Eriti märkimisväärseks muudab tõusu põlevkiviõli hinna tugev sõltuvus nafta maailmaturuhinnast: nimelt maksis naftabarrel 2013. aastal keskmiselt enam kui 100 USA dollarit, 2017. aastal aga vaid veidi üle 50 dollari. Põlevkiviõli kasvanud ekspordi positiivne pool on kahtlemata kodumaise tooraine väärindamine. Teisalt on põlevkivitööstuse jälg keskkonnale suur ja kaugemas tulevikus selle tähtsust ilmselt väheneb, tõdeb Nestor.

Puidutööstuse tehnoloogia Skandinaavia tasemel

Teise suure tõusu läbi teinud tegevusalana toob Nestor esile kokkupandavate ehitiste tootmise. 2013. aastal läks neid müügiks veidi enam kui 200 miljoni euro eest, eelmisel aastal aga pea 350 miljoni eest. Üle 60% valmismajadest eksporditakse Põhjamaadesse, mida on viimastel aastatel soosinud sealne aktiivne kinnisvaraturg. „Kuivõrd saame majatööstuse puhul rääkida kõrgest lisandväärtusest, on muidugi vaieldav. Niivõrd detailsel tasemel tööstusharu puidutööstusest riiklikus statistikas ei eristata, kuid valdkonna ettevõtete majandustulemused ei ole kindlasti kehvemate killast. Samas kannataks Põhjamaade tasemel palkasid välja neist väheste äriplaan. Seega saab selline äri õitseda ikkagi vaid tingimustes, kus Eesti palgatase jääb Skandinaaviale märgatavalt alla,“ leidis Nestor.

Lisaks majatööstusele on ekspordimahud tublisti kasvanud ka teiste põhiliselt ehitusmaterjalina kasutatavate puittoodete puhul. Puidutööstus on üks harudest, mis suutnud viimastel aastatel kasvatada lisandväärtust hõivatu kohta märksa kiiremini, kui on seda teinud töötlev tööstus keskmiselt. Nestori sõnul on selle põhjuseks suuresti tehnoloogia intensiivsem kasutamine – puidutööstus on viimastel aastatel olnud äärmiselt aktiivne investeerija. Seeläbi on välja kasvanud ettevõtteid, kes tehnoloogilise võimekuse poolest on võrdväärsed ka jõukamate Skandinaavia konkurentidega.