Asukohapiirangu keeld jõustub täna

Täna jõustus määrus, mis ei luba kaupade ja teenuste müügil seada klientidele erinevaid müügitingimusi sõltuvalt nende kodakondsusest, elukohast või asukohast.

„Geoblokeeringut keelustav määrus tähendab, et Euroopa Liidus tegutseval kauplejal ei ole lubatud põhjendamatult piirata ligipääsu oma toodetele ja teenustele pelgalt kliendi päritolu tõttu,“ ütles minister. „Tavainimese jaoks muutub kaubavalik suuremaks just e-poodidest tellides ning kaupmehed ei tohi enam väiksemaid turge välistada.“

Majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul mõjutab erinevate müügitingimuste kaotamine enim just Kesk-Euroopast kaugemal asuvate riikide inimeste kaubavalikut.

Tänasest jõustunud määrusest tulenevaid kohustusi tuleb kauplejatel täita alates selle aasta detsembrist.

Eestis muudetakse selleks ka tarbijakaitseseadust. Määruse rakendus- ja järelevalveasutuseks saab tarbijakaitseamet.

„Oluline on märkida, et keeld ei puuduta neid tooteid ja teenuseid, mille puhul on piirang põhjendatud. Teatud tooted võivad olla osades sihtriikides keelatud ning sellistel juhtudel neid sinna müüa ei saa. Samuti ei kaasne määrusega välisriiki tarnimise kohustust,“ kommenteeris minister.

Määrus ei kaota piiranguid autoriõigusega kaitstud sisu müügilt, nagu filmid, muusika, arvutimängud ja raamatud, sealhulgas e-raamatud.