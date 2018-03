LHV teine nägu

Vastuvoolu ujuja



LHV paistab oma tegemistes silma omapärase ajastusega. „1999. aastal, kui me LHV asutasime, oli meil unistus, et toome investeerimise igale inimesele lähemale, teenindame ainult läbi e-kanalite. Siis tuli dotcom-mull ja huvi investeerimise vastu vähenes,“ ütles Kilu. Sellest ajast nähti, et välja töötatud digitaalne teenus oli piisavalt odav ja võimaldab ükskõik millist finantsteenuse äri teha palju odavamalt, kui suurte kliendihulkadega pangad.

2008. aastal hakati tegema panka. „Maikuus esitasime litsentsitaotluse ja septembris oli Lehmani pankrot. Kõik küsisid: mis te nüüd teete? Teised panevad kinni, teie teete lahti. Saate ikka aru, mis te teete?“ kommenteeris Kilu.

2016. aasta alguses tehti otsus Ühendkuningriiki minna ja naelamaksete süsteemiga liituda. Ja mitte palju hiljem selgusid Brexiti üllatavad tulemused. „Nagu lõkke ääres oleks – ükskõik, kus istud, ikka puhub suits peale,“ ütles Kilu.

Töö veel käib

Kuigi LHV filiaal Londonis avati 19. märtsil, on töö selle käivitamisega veel pooleli. Finantsvahendajatele Londonis teenuse pakkumiseni on LHV-l plaanis jõuda aasta lõpuks. Praegu otsitakse rahapesu tõkestamisega tegelevat inimenest ja vastavuskontrolli. Viimase ülesandeks oleks kontrollida, et maksevahenduskliendid ja nende protsessid, ning ka LHV ise, on vastavuses regulatsioonidega. Kaalumisel on ka põhikohaga juristi palkamine.

Suurbritannia üksuse juhi Andres Kitteri sõnul liigub Londonis vajaminevate kogemuste ja kvaliteediga inimesi ning agentuuridega käib koostöö sobivate kandidaatide leidmiseks.

Ühendkuningriigi filiaal võimaldab LHV Pangal liituda naelamaksete süsteemidega ning pakkuda finantsvahendajatele reaalajas nii euro- kui ka naelamaksete teenust, valuutavahetust jm. „Ärimudeli sisse on kirjutatud see, et me pakume klientidele erilahendusi, standardlahendusi on vähe,“ ütles Toomsalu.

„Me muutume rahvusvaheliselt finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks. Mul on selle üle siiralt hea meel,“ rõõmustas Toomsalu.