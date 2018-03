Soome uuring: mänguautomaate leidub enim kõrge töötusega piirkondades

Äripäev 26. märts 2018, 10:04

Mänguautomaat https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180326/NEWS/180329779/AR/0/AR-180329779.jpg

Soomlaste värske uuring kinnitab, et hasartmänguautomaate on kõige rohkem just kõrge töötuse ja madala sissetulekuga piirkondades, vahendas Yle.

Vastavalt tervisekindlustuse- ja sotsiaalameti THL hiljutisele uuringule leidub Soomes mänguautomaate kõige sagedamini piirkondades, kus on enim sotsiaalmajanduslikke probleeme.